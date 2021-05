DF terá atos contra o presidente Jair Bolsonaro neste sábado

EH Edis Henrique Peres

(crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press)

A União Nacional dos Estudantes (UNE) e a União Brasileira dos Estudantes Secundaristas (UBES) organizam, para este sábado (29/5), um protesto contra o presidente Jair Bolsonaro (sem partido), marcado para ocorrer pela manhã. Para os pedestres, o ato terá o ponto de concentração às 9h no Museu Nacional, com saída programada para as 10h em direção ao Congresso Nacional.

O objetivo do movimento é também reunir manifestantes em carreata. Eles vão se concentraram às 9h no Palácio do Buriti e às 9h30 sairão também para a Praça dos Três Poderes. Contudo, a Secretaria de Segurança Pública (SSP-DF) informou que haverá um bloqueio de acesso de veículos na entrada da Esplanada dos Ministérios.

Com a restrição, os carros poderão sair do Palácio do Buriti até as proximidades do Teatro Nacional, onde terão de seguir o ato a pé. O acesso aos veículos está permitido pelas avenidas paralelas ao Eixo Monumental (vias N1 e S2). Após a Catedral, haverá uma barreira da Polícia Militar para fazer revista.

Objetos pontiagudos, mastros de bandeiras, utensílios cortantes e quaisquer itens que possam ser identificados como perigosos pelos agentes estão proibidos. A orientação dos líderes do movimento éde que as pessoas passem protetor solar, levem máscaras reservas, utilizem álcool em gel e sigam todos os protocolos de segurança para se proteger do novo coronavírus, inclusive o distanciamento social.

Questionamentos

Os apoiadores que organizam o protesto questionaram a ação da SSP em relação ao movimento. Segundo eles, em atos de apoiadores do presidente a presença de carreatas e passeatas ocorreram no mesmo local sem proibição da pasta.

Em nota, a Secretaria disse que os tópicos foram discutidos e que a carreata e o trânsito de pedestres foi impedido no mesmo horário e local para garantir a segurança dos manifestantes e do público em geral. “Cabe destacar que tais procedimentos e protocolos são adotados pela SSP/DF em todas as manifestações e eventos cadastrados na Subsecretaria de Operações Integradas (SOPI/SSP-DF), respeitando as dimensões e características de cada um”, informou a pasta.