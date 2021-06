Bolsonaro sobre Lula nas eleições: "Só na fraude o 'nove dedos' volta"

IS Ingrid Soares

(crédito: AFP)

O presidente Jair Bolsonaro voltou a afirmar nesta segunda-feira (21/6) que, nas eleições de 2022, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva ganhará as eleições apenas na fraude. O mandatário ainda chamou o petista de “nove dedos” e defendeu a aprovação do voto impresso. As declarações foram feitas a apoiadores no Palácio da Alvorada.

“Só na fraude o ‘nove dedos’ volta. Se o Congresso aprovar e promulgar, teremos voto impresso. Não vai ser uma canetada de um cidadão, como esse daqui, que não vai ter voto impresso. Pode esquecer isso daí”, apontou.

Bolsonaro ainda comentou sobre a indicação para ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), com a proximidade da aposentadoria do ministro Marco Aurélio Mello, mas não falou em nomes. O mais cotado para ser o ministro “terrivelmente evangélico” anunciado por ele é o advogado-geral da União, André Mendonça, que também é pastor.

“Para onde o Brasil tava indo até a cassação da Dilma? Imagina se ela continuasse. Se eu tivesse morrido na facada, quem estaria no meu lugar? Agora, é muita coisa, pessoal, para a gente arrumar. A gente vai arrumando. Vou indicar agora em julho um novo ministro para o Supremo. Vai indo, tá?”, disse o chefe do Executivo.

“Quem for eleito em 22, no primeiro semestre de 23 vai indicar mais dois [ao STF]. A verdade tá vindo. Pessoal, a verdade tá vindo”, concluiu.

Em maio, o chefe do Executivo ainda demonstrou preocupação sobre as indicações a ministros da Corte em 2023 e disse que a grande responsabilidade está nas mãos da população. "Quem se eleger presidente em 2022 vai indicar, em 2023, dois ministros para o STF. E, de acordo com o perfil de quem chegar lá, saberemos o perfil de quem vai ser indicado. A responsabilidade é muito grande. Está nas mãos de cada um", destacou.

Na data, ele também afirmou que caso Lula concorra às eleições de 2022 e vença, “nunca mais vai sair”. Ele ainda o chamou de "filho do capeta". "A canalhada da esquerda continua a mesma coisa. E uma turma ainda quer votar nesse filho do capeta aí. Olha, se esse cara voltar, nunca mais vai sair. Escreve aí”, apontou. Bolsonaro também já havia chamado Lula de "ladrão de nove dedos".