Bolsonaro descreve relação com Lira: "Formamos heteramente um casal"

IS Ingrid Soares

(crédito: Reprodução/Internet)

O presidente Jair Bolsonaro teceu elogios, nesta terça-feira (22/06), aos presidentes da Câmara e do Senado, Arthur Lira (PP-AL) e Rodrigo Pacheco (DEM-MG) durante evento de anúncio do Plano Safra 21/22. Segundo o mandatário, "Lira faz um trabalho excepcional, bem como Pacheco".



Bolsonaro ainda brincou com a boa relação que mantém com o líder da Câmara. Disse que ambos formam ‘heteramente um casal’. “Eu costumo sempre dizer: não são Três Poderes, Arthur, são dois. O Judiciário e nós para o lado de cá. Formamos ‘heteramente’ um casal”, ressaltou em referência aos poderes Executivo e Legislativo.

Ainda hoje, Bolsonaro voltou a defender a aprovação do voto impresso e incumbiu o ministro da Economia, Paulo Guedes, a conseguir verba para fazer com que o voto auditável seja realidade ainda em 2022. O presidente também pediu que seja mantida a lei que concedeu autonomia ao Banco Central e lamentou decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) que autorizou investigação sobre o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles.



Por fim, o presidente disse que o Brasil é o país que mais preserva o meio ambiente e afirmou que há uma grande campanha contra a política ambiental do governo por conta das riquezas e da agricultura.