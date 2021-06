Bolsonaro compartilha vídeo do papa Francisco cumprimentando fiéis sem máscara

CB Correio Braziliense

(crédito: Redes sociais/Reprodução)

Criticado por promover aglomerações e desestimular o uso de máscaras como meio de proteção contra o novo coronavírus, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) postou no Twitter um vídeo que mostra o papa Francisco cumprimentando uma multidão de fiéis e sem a proteção facial.

“Bom dia a todos!”, escreveu Bolsonaro na rede social. O vídeo foi gravado após audiência geral desta quarta-feira (23/6) no Pátio São Dâmaso do Palácio Apostólico, dentro do Vaticano.

- BOM DIA A TODOS! pic.twitter.com/ycdVg9MQfV — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) June 23, 2021

Alguns seguidores do presidente comentaram que a falta de máscara não é questionada quando é com o papa Francisco, outros lembraram que o representante religioso já foi imunizado.

Uso de máscaras na Itália

O Vaticano é um enclave situado no coração de Roma, capital da Itália, país que está com a pandemia sob controle há várias semanas. Ontem, o ministro da Saúde italiano, Roberto Speranza, anunciou que vai suspender a exigência do uso de máscaras ao ar livre a partir de 28 de junho, já que os casos e hospitalizações de covid-19 estão em queda.

De acordo com o Ministério da Saúde italiano, foram registrados apenas 835 casos e 31 mortes na última terça-feira (22/6), enquanto o Brasil teve 87.822 contágios, número mais de 100 vezes maior, e 2.131 óbitos, cifra quase 70 vezes superior a do país europeu.

A Itália acumula 127.322 mortes desde o início da pandemia, com taxa de mortalidade de 211 vítimas para cada 100 mil habitantes. O Brasil soma 504.717 óbitos, com mortalidade de 240 vítimas para cada 100 mil habitantes.