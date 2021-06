Bolsonaro diz que Randolfe, Aziz e Calheiros "são bastante espertos"

IS Ingrid Soares

O presidente Jair Bolsonaro voltou a comentar nesta segunda-feira (28/6) sobre o caso do contrato da vacina indiana Covaxin e os membros da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da covid-19. Na saída do Palácio da Alvorada, após uma apoiadora se referir aos senadores Omar Aziz (PSD-AM), Randolfe Rodrigues (Rede-AP) e Renan Calheiros (MDB-AL), respectivos presidente, vice-presidente e relator da comissão, o mandatário rebateu.



"Não são patetas, são bastante espertos. Sabem o que querem. Querem o Brasil como era antigamente e viver na impunidade. Eles estão fazendo a coisa para eles bastante certa, estão de parabéns para os objetivos deles", apontou.



Bolsonaro ainda voltou a negar qualquer irregularidade. "Inventaram a corrupção virtual, né? Não recebemos uma dose, não pagamos um centavo. Agora, a emenda para Covaxin veio deles, do Randolfe, do irmão do Renan e do próprio Omar Aziz", completou.