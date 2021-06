Datena decide se filiar ao PSL para disputar eleições em 2022

TM Thays Martins

(crédito: Reprodução )

O apresentador José Luiz Datena deve deixar o MDB e se filiar ao PSL. A decisão foi acertada entre o comunicador, o presidente do partido, Luciano Bivar (PSL) e o presidente nacional do MDB, deputado Baleia Rossi (SP), em jantar na noite desta segunda-feira (28/6). A informação foi confirmada ao Correio pela assessoria do PSL.

Pelo partido, Datena deverá ser candidato nas eleições de 2022. Apesar de uma expectativa de que ele concorra a presidência, ainda não foi confirmado a que cargo ele irá se candidatar.

Apresentador da TV Bandeirantes, Datena chegou a ser cotado em 2020 para ser candidato a prefeito de São Paulo pelo MDB ou vice, na chapa de Bruno Covas (PSDB), mas desistiu de participar do pleito.

Em 2018, ele chegou a lançar a pré-candidatura ao Senado pelo MDB, mas também desistiu e em 2016, pelo PP foi cotado para a prefeitura de São Paulo.