"Sou um governador gay, e não um gay governador", diz Eduardo Leite

RN Ronayre Nunes

Segundo o parlamentar, em trecho da entrevista divulgado nas redes sociais, as especulações e críticas ajudaram na decisão de falar sobre o assunto publicamente - (crédito: Reprodução/Instagram/@eduardoleite45)

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), declarou publicamente que é homossexual. O político falou sobre a orientação no programa Conversa com Bial, da TV Globo, que será exibido na madrugada desta sexta-feira (2/7).

“Eu sou gay, eu sou gay e sou um governador gay. Não sou um gay governador, tanto quanto Obama nos EUA não foi um negro presidente. Foi um presidente negro. E tenho orgulho disso”, disse Eduardo Leite.

Segundo o tucano, em trecho da entrevista divulgado nas redes sociais, as especulações e críticas ajudaram na decisão de falar sobre o assunto publicamente: "Como ser humano que sou, também tive as minhas inseguranças, o meu questionamento, mas foi um processo, para mim, de aceitação, de entendimento".

Eduardo Leite foi eleito o mais jovem governador do país, com 33 anos, em 2018. Ele foi eleito com 53,40% dos votos válidos. Atualmente, o político tem 36 anos e deve concorrer a eleição de 2022 para a presidência da República.



Na noite desta quinta-feira (1º/7), Leite agradeceu pelas mensagens de apoio: "As inúmeras mensagens de carinho e apoio que estou recebendo me deixam absolutamente seguro: o amor vai vencer o ódio! Muito muito muito obrigado a todos!".