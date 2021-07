Eduardo Leite nega cálculo político-eleitoral em decisão de anunciar que é gay

ST Sarah Teófilo

(crédito: William Sant’Ana)

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), afirmou neste domingo (4/7), em Brasília, que não fez qualquer cálculo político no momento em que decidiu falar publicamente que é gay. O tucano falou sobre isso em entrevista à revista Piauí, e depois repetiu em entrevista à TV Globo. “Não teve qualquer cálculo do ponto de vista político-eleitoral. Aliás, nem sei quais serão os efeitos que isso terá do ponto de vista eleitoral. Talvez não sejam os efeitos positivos que muita gente possa esperar. Mas tenha efeito positivo ou negativo, é o que sou, do jeito que sou, apresentado como sou. Se a população entender que eu posso apresentar um caminho, tem que ser na minha integridade e integralidade”, disse.

O chefe do Executivo estadual estava no diretório do partido no Distrito Federal, conversando com integrantes da legenda, ao lado do senador Izalci Lucas (DF). Ele tem andando pelo Brasil para angariar apoio para as prévias dos tucanos, em novembro deste ano. Neste fim de semana, também foi a Santa Catarina e ao Paraná. O assunto do momento, que ele chama de “não assunto”, é a declaração sobre sua sexualidade, feita a poucos meses das prévias do partido, em novembro. Na ocasião, irá disputar espaço com o senador Tasso Jereissati, o ex-senador Arthur Virgílio Neto, mas o seu principal concorrente é o governador de São Paulo, João Doria.

Questionado pelo Correio sobre o cálculo político feito, Leite negou e disse que ainda não tinha falado sobre o assunto, porque teve as suas incertezas e inseguranças até o momento em que se aceitou. Uma vez seguro, disse que não quis trazer o assunto à política porque entendeu que deveria debater mais as formas como pode “tocar” a vida das pessoas. “Mas ao ganhar posição de destaque, especialmente neste momento numa discussão de um projeto nacional, eu entendi que chegava o momento de me apresentar na minha integralidade para a população”, disse.

E completou: “A esconder tem os outros. Isso não tem nada de errado e não é nada que mereça ficar escondido. Outros políticos temem esconder e escondem rachadinha, mensalão, petrolão, superfaturamento de vacina”, pontuou. Leite repetiu que não quer ser eleito a nada por ser gay, assim como nunca buscou votos usando a sua juventude como bandeira. “Mas não vou permitir que me coloquem como menor ou pior por ser gay”, disse.

O chefe do Executivo do Rio Grande do Sul tem sido cobrado por sua posição em 2018, quando declarou voto no presidente Jair Bolsonaro, que na época já tinha posições homofóbicas públicas. O governador nega que na época aquilo tenha sido um apoio ao mandatário. “Apoiar um candidato significa buscar votos. Isso eu jamais fiz. Não fiz campanha, não misturei o meu nome ao do candidato, não fiz material conjunto e nem procurei estimular que as pessoas votassem”, disse, em uma ‘alfinetada’ ao governador João Doria, que na época lançou o “BolsoDoria”, juntando seu nome ao do presidente a fim de conseguir apoio do eleitorado bolsonarista.

O governador afirmou que na época, declarou seu voto em função do que se apresentava no segundo turno, criticando o governo do PT no âmbito econômico e em relação aos escândalos de corrupção. “Uma escolha que foi difícil para mim como foi para milhões de brasileiros, e que se revela um erro. O erro foi ter levado aquelas duas alternativas ao segundo turno, em primeiro lugar. E dentro do que se apresentava no segundo turno, também considero que foi um erro cometido o encaminhamento da eleição do presidente Bolsonaro”, relatou. O tucano disse que acreditava que as declarações de intolerância do presidente não significariam em políticas públicas contrárias ao público LGBTQIA+, porque o país tem instituições fortes.

Terceira via

Nas pesquisas, o cenário que se mostra ainda é de um Brasil polarizado, entre o atual presidente e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Outros partidos têm articulado uma “terceira via”, buscando um nome que se mostre capaz de “furar” essa polarização, mas ainda não existe consenso. No âmbito do PSDB, por exemplo, a sigla terá um nome só ao final do ano. Sobre isso, Leite disse que tem conversado com diversos partidos, citando PSD, Cidadania, PL, PP, MDB, para que possam conhecê-lo melhor.

“O caminho não sou eu, o caminho é a agenda. É preciso de um líder pra isso, e se entender que tenho os atributos para liderar, me sinto pronto para liderar, mas com humildade de reconhecer que eventualmente o caminho está para ser liderado por outra pessoa. Se for por um projeto pessoal, começa errado”, disse. Sobre a polarização, Leite ressaltou que as pesquisas mostram intenção de voto, mas também mostram rejeição aos dois principais candidatos.

Perguntado sobre o motivo pelo qual vê o seu nome com mais capaz do que o de Doria, afirmou que a capacidade de gestão de cada um pôde ser testada em seus respectivos governos, e evitou tecer qualquer crítica ao colega de legenda. “O PSDB vai discutir que estilo, que forma de agir representa melhor o PSDB para o processo eleitoral. Tenho muito respeito por ele. Não será da minha parte essas prévias um período de campanha de depreciar qualquer outro candidato, mas sim valorizar nossos feitos e o que a gente quer para o país”, disse.