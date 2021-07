Bolsonaro chama Mourão para reunião ministerial pela primeira vez no ano

IS Ingrid Soares

(crédito: Reprodução / Redes Sociais)

O presidente Jair Bolsonaro chamou, pela primeira vez este ano, o vice-presidente Hamilton Mourão (PRTB) para participar da reunião ministerial. Nesta terça-feira (06/07), o encontro foi precedido do hasteamento da bandeira nacional. O compromisso, no Palácio da Alvorada, não estava na agenda oficial do mandatário.



No último dia 15, Mourão admitiu sentir falta de ser chamado para participar das reuniões ministeriais do presidente e relatou que acabava ficando “sem saber o que está acontecendo”. O general disse ainda ter ciência de que Bolsonaro deverá escolher outro vice para a chapa quando se candidatar à reeleição em 2022.

A Secretaria Especial de Comunicação Social (Secom) não informou maiores detalhes sobre a reunião. A lista dos participantes inclui ainda os ministros Fabio Faria, das Comunicações; Milton Ribeiro, da Educação; Marcos Pontes, da Ciência, Tecnologia e Inovação; Onyx Lorenzoni, da Secretaria Geral da Presidência; Tarcísio de Freitas, da Infraestrutura; Paulo Guedes, da Economia; Braga Netto, da Defesa; Gilson Machado, do Turismo; Anderson Torres, da Justiça e Segurança Pública; Luiz Eduardo Ramos, da Casa Civil; do secretário especial da Pesca, Jorge Seif; do presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães; e do deputado federal Hélio Lopes (PSL-RJ).