Candidato ao uma vaga no STF, André Mendonça busca apoio de senadores

BL Bruna Lima

(crédito: Evaristo Sa/AFP - 29/4/20)

Cotado para a vaga do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Marco Aurélio Mello, que se aposenta neste mês, o advogado-geral da União, André Mendonça, intensificou a aproximação com a base aliada do governo no Senado. Nesta terça-feira (6/7), ele almoçou com um grupo de senadores, responsáveis por votar e aprovar a indicação de ministros para a Corte.



O nome de Mendonça foi antecipado pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, em reunião ministerial na manhã desta terça-feira (6/7), não prevista na agenda oficial. A indicação formal só deve ser feita, no entanto, após o recesso parlamentar, em agosto.

Um dos parlamentares que participou do almoço, Wellington Fagundes (PL/MT), confirmou as expectativas e narrou que, durante a conversa, Mendonça deixou claro que “não quer ser tachado como um ministro de direita ou esquerda” e que “não quer que interpretem a indicação por ele ser evangélico”.

Mendonça é pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil. Bolsonaro havia prometido a aliados de que indicaria um nome “terrivelmente evangélico” para o STF.

“Hoje ele teve uma sinalização do presidente. Independentmentee disso, ele estaria aqui hoje. Mas houve a reunião de ministros mais cedo e o presidente falou que ele seria indicado”, declarou Fagundes. Na reunião, o advogado-geral da União defendeu a separação de Poderes e se mostrou preocupado com a judicialização na política. “Ele entende a necessidade de o Congresso e do Senado serem fiscalizadores”, completou o senador. Além de Fagundes, estiveram no almoço outros 10 senadores.

Há meses, Mendonça percorre os corredores do Senado em busca de apoios, já que indicação de ministros ao STF precisam ser aprovadas pelos senadores. O AGU já se encontrou com Álvaro Dias (Podemos/PR). À época, ele disse ao Correio que se tratava de uma “visita de cortesia”. Nesta terça-feira, abordado pela imprensa, Mendonça não quis comentar as novidades em torno da indicação. “É uma pergunta a ser feita ao presidente”, limitou-se a dizer.