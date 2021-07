Datena assina filiação ao PSL e pode concorrer à Presidência

Td Talita de Souza

(crédito: Reprodução )

Oito dias após anunciar que se filiaria ao PSL (Partido Social Liberal), o apresentador José Luiz Datena oficializou a decisão e assinou a ficha de filiação do partido nesta segunda-feira (5/7). De acordo com a assessoria do PSL, “existe uma grande possibilidade de Datena sair como candidato à Presidência” nas eleições de 2022.

No entanto, também é possível que o jornalista concorra ao governo do estado de São Paulo ou até mesmo a uma cadeira no Senado Federal. A decisão final será tomada nos próximos meses.

Ficha de filiação de Datena ao PSL feita nesta segunda-feira (5/7) (foto: PSL)

O nome de Datena é atrativo para o partido, que informou ao Correio que o foco principal é lançar um candidato à Presidência, após a saída de Jair Bolsonaro (sem partido), atual presidente do Brasil, da sigla. Com personalidade forte e proximidade dos brasileiros, criada pela condução do programa policial com alto teor popular, o apresentador parece ser uma alternativa para os eleitores do PSL.

Agora vai?



Apresentador da TV Bandeirantes, Datena chegou a ser cotado em 2020 para ser candidato a prefeito de São Paulo pelo MDB, partido ao qual era filiado, ou como vice, na chapa de Bruno Covas (PSDB), mas desistiu de participar do pleito.

Em 2018, ele chegou a lançar a pré-candidatura ao Senado pelo MDB, mas também desistiu e, em 2016, pelo PP foi cotado para a prefeitura de São Paulo.