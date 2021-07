Ministro confirma reunião com filho '04' de Bolsonaro, mas diz que não sabia quem era

CB Correio Braziliense

(crédito: Redes Sociais/ reprodução )

O ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, confirmou, na terça-feira (6/7), em audiência na Câmara dos Deputados, que participou de uma reunião com o filho mais novo do presidente Jair Bolsonaro, Jair Renan Bolsonaro, no ano passado.

Porém, segundo Marinho, ele só soube que Jair Renan era filho do presidente no momento em que eles foram apresentados.

Rogério Marinho foi chamado pela Comissão de Fiscalização Financeira e Controle para explicar o encontro. Segundo reportagem do Jornal Nacional, quando a reunião aconteceu não foi divulgada na agenda que o encontro seria com Renan Bolsonaro.

Para a comissão, Marinho disse que a reunião foi um pedido que partiu do gabinete do presidente e que seria para apresentar uma inovação tecnológica para a área de habitação. A empresa de Jair Renan atua no ramo de eventos. O ministro ainda disse que não houve "nenhum tipo de constrangimento" pela presença do filho do presidente na reunião. "Até porque ele entrou calado e saiu calado", disse.

A Policia Federal abriu, em março, um inquérito para investigar a empresa de Renan Bolsonaro por suspeita de tráfico de influência e lavagem de dinheiro.

O objetivo é investigar a atuação da empresa do filho do presidente junto ao governo federal. De acordo com a denúncia do Ministério Público Federal (MPF), Renan Bolsonaro teria teria conseguido duas reuniões no Ministério do Desenvolvimento Regional para falar sobre projetos de construção de casas populares.