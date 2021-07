Presidente do Senado e ministro da Defesa tentam conter crise

JV Jorge Vasconcellos

(crédito: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil)

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), conversou, nesta quinta-feira (8/7), com o ministro da Defesa, general Walter Braga Netto. Nas redes sociais, o parlamentar disse que houve um mal-entendido sobre declarações do presidente da CPI da Covid, senador Omar Aziz (PSD-AM), a respeito do envolvimento de militares em suspeitas de irregularidades no Ministério da Saúde.

A conversa entre Pacheco e Braga Netto ocorreu um dia depois de o presidente da CPI afirmar que "os bons das Forças Armadas devem estar envergonhados" pelo envolvimento de militares em negociações suspeitas para compra de vacinas contra a covid-19. Em resposta, o ministro da Defesa e os comandantes militares divulgaram uma nota afirmando que a fala de Aziz foi "grave, infundada e, sobretudo, irresponsável". O presidente da CPI considerou a nota desproporcional e disse que não fez qualquer tipo de generalização.

Pacheco conversou com o general depois de ser criticado por senadores, entre eles o presidente da CPI, que consideraram que ele não defendeu o Senado após a divulgação da nota dos militares.

"Nesta manhã, tive uma conversa com o ministro da Defesa, General Braga Netto. Ressaltamos a importância do diálogo e do respeito mútuo entre as instituições, base do Estado Democrático Direito, que não permite retrocessos. Deixei claro o nosso reconhecimento aos valores das Forças Armadas, inclusive éticos e morais, e afirmei, também, que a independência e as prerrogativas de parlamentares são os principais valores do Legislativo", disse o presidente do Senado, nas redes sociais.

"O episódio de ontem, fruto de um mal-entendido sobre a fala do colega senador Omar Aziz, presidente da CPI, já foi suficientemente esclarecido e o assunto está encerrado", concluiu.