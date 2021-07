Flávio Bolsonaro se empenha em influenciar eleição da OAB, diz revista

Td Talita de Souza

O senador Flávio Bolsonaro (Patriota) tem trabalhado para influenciar a eleição para a presidência da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), prevista para janeiro de 2022. A informação é da Revista Crusoé.

De acordo com fontes da revista, há duas semanas Flávio entrou em contato com o conselheiro Mansour Elias Karmouche para pedir apoio ao secretário-geral do Conselho Federal da OAB, Beto Simonetti, do Amazonas, nome que não agrada o conselheiro. Mansour estava em um evento quando o telefone tocou e disse, a outros conselheiros, que era Flávio Bolsonaro quem ligara e o motivo.

O curioso é que Simonetti, apoiado por Flávio, é a escolha do atual presidente da entidade, Felipe Santa Cruz, que já criticou por diversas vezes o pai do senador, Jair Bolsonaro (sem partido). O secretário-geral também é a favor do impeachment do chefe do Executivo. No entanto, Simonetti defende o governador amazonense Wilson Lima, acusado de desvios de recursos da pandemia.

Simonetti terá como opositor o vice-presidente da Ordem, Luiz Viana, candidato que já demonstrou apoio a Bolsonaro e que chegou a divulgar um manifesto contra Santa Cruz. No texto, ele dizia que era preciso “corrigir rumos” a fim que a OAB se “afaste das disputas político-partidárias”. Além de Viana, o texto foi assinado por mais dois dos cinco integrantes da diretoria nacional da OAB.

Em resposta, Santa Cruz disse estranhar que “na hora da eleição”, Viana e outros diretores “busquem aliança com setores que apoiam o governo Bolsonaro”. Ele também afirmou que teme que o próximo presidente da entidade não tenha uma “visão independente, apartidária e crítica, uma visão de defesa do Estado democrático de direito”.

O que dizem as partes



Procurado pela revista, Mansour Elias, que contou a colegas que Flávio pediu apoio ao secretário-geral, afirmou não saber se realmente tinha falado com o senador. “Cara, não sei, teve uma ligação que eu recebi e não sei se era ele”, disse à Crusoé.

Já o parlamentar Flávio Bolsonaro não comentou o assunto.