RS vai apurar "com rigor" prisão de manifestante contra Bolsonaro, diz Eduardo Leite

O governador gaúcho Eduardo Leite (PSDB-RS) informou neste sábado (10/7), que o Estado do Rio Grande do Sul irá apurar "com rigor" as condições em que se deu a prisão pela Brigada Militar de uma manifestante contrária ao presidente da República, Jair Bolsonaro mais cedo na capital gaúcha. "O Estado irá apurar com rigor as condições em que se deu o recolhimento de manifestante hoje em Porto Alegre", escreveu Eduardo Leite em seu perfil no Twitter.