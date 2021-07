Datafolha aponta que maioria dos brasileiros defende impeachment de Bolsonaro

RN Ronayre Nunes

A pesquisa divulgada nesta sábado, foi realizada entre os dias 7 e 8 de julho, ouvindo 2.074 brasileiros - (crédito: EVARISTO SA)

De acordo com o Instituto Datafolha, em pesquisa divulgada neste sábado (10/7), a maioria dos brasileiros agora defende a abertura do processo de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro (sem partido). São 54% a favor e 42% contra a medida.



Essa foi a primeira vez, desde que o Datafolha começou a pesquisar sobre o tema — em 2020 —, que a maioria dos entrevistados ultrapassou o empate e foi a favor do impeachment. Em maio deste ano foi realizada outra pesquisa sobre o assunto. Na época, ocorreu um empate técnico, sendo 49% a favor do impedimento do presidente e 46% contra.

A pesquisa divulgada neste sábado foi realizada entre os dias 7 e 8 de julho, ouvindo 2.074 brasileiros maiores de 16 anos de forma presencial. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

Crise no governo

Importante pontuar que os novos resultados ocorrem após denúncias de corrupção em compras de vacinas contra a covid-19, e após reuniões e depoimentos tensos durante a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid-19 no Senado.