Flávio diz que Bolsonaro chegou a ser intubado e ficou na UTI

IS Ingrid Soares

(crédito: @flaviobolsonaro)

O senador Flávio Bolsonaro (Patriota) comentou, nesta quarta-feira (14/07), o estado de saúde do pai, o presidente Jair Bolsonaro, transferido para São Paulo após diagnóstico de obstrução intestinal. Em entrevista à rádio Jovem Pan, o parlamentar relatou que o chefe do Executivo chegou a ser intubado por precaução na UTI.

"Ele fez alguns exames de imagens também, em que foi constatado um entupimento no seu intestino, com muito líquido no estômago. Então isso tudo foi monitorado. Ele foi realmente para uma Unidade de Tratamento Intensivo, sim, para ficar em observação com cuidados melhores. Chegou a ser intubado, sim, para evitar que ele broncoaspirasse o líquido que estava vindo do seu estômago. Isso já havia acontecido em cirurgias passadas, por precaução, nada de grave", afirmou.

Mais cedo, após sessão da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI), o senador destacou que deverá desembarcar amanhã em São Paulo para acompanhar o pai e acrescentou que o estresse pode ter sido causador da crise.

"Você conhece alguma função mais estressante que presidente da República, ainda mais se tratando de Bolsonaro? É difícil, mas ele está dando o melhor que pode para o país", disse Flávio Bolsonaro. "Falei com o médico dele mais cedo. Ele me tranquilizou, disse para a família ficar calma, que não tinha nada de mais grave acontecendo, que ele estaria em observação", completou.