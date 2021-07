Senado vota se SUS pode receitar remédios com indicação diferente da Anvisa

RN Ronayre Nunes

O relator do projeto ficou com o senador Fernando Bezerra Coelho (MDB-PE) - (crédito: Agência Câmara)

O Senado Federal analisa, durante a noite desta quinta-feira (15/7), o Projeto de Lei 1613/21, que permite ao Sistema Único de Saúde (SUS) receitar e aplicar medicamentos com indicação de uso diferente daquela indicado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).



Caso o projeto seja aprovado, a indicação de remédios terá, porém, que ser recomendada pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (Conitec).

A proposta foi aprovada pelo Senado no final de abril, na forma do substitutivo apresentado pelo relator, o senador Fernando Bezerra Coelho (MDB-PE). Para ele, como novas tecnologias e novos tratamentos surgem o tempo todo e são cada vez mais caros, é necessário avaliar se, de fato, a eficácia deles compensa os custos, permitindo ao SUS o uso racional de recursos limitados.

Importante frisar que as indicações do SUS para medicamentos precisam, de forma clara, obedecer evidências científicas sobre a eficácia do medicamento. Tais indicações ainda precisarão estar em padronização com protocolos do Ministério da Saúde.

*Com informações da Agência Câmara de Notícias