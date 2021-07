Comissão da Câmara adia para agosto votação da PEC do voto impresso

JV Jorge Vasconcellos

(crédito: Lucio Bernardo Jr./Câmara dos Deputados - 7/6/16)

O deputado Paulo Martins (PSC-PR), presidente da comissão especial da Câmara encarregada de analisar a PEC 135/2019, que institui o voto impresso, anunciou, nesta sexta-feira (16/7), o adiamento da votação da matéria, de hoje para a próxima reunião ordinária do colegiado, que vai ocorrer em agosto, após o recesso parlamentar.

Martins atendeu ao pedido do relator, Filipe Barros (PSL-PR), que disse que precisaria fazer alterações no seu parecer. O desfecho da reunião representou uma vitória para os defensores do voto impresso, que temiam uma derrota na comissão no dia de hoje.

A decisão do presidente do colegiado foi alvo de protestos de representantes dos partidos de oposição, que queriam votar a PEC, certos de que a matéria seria derrubada.