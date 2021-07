Bolsonaro despacha do hospital e não deve se licenciar do cargo

IS Ingrid Soares

(crédito: Reprodução / Facebook)

O presidente Jair Bolsonaro publicou nas redes sociais nesta sexta-feira (16/07) uma foto onde aparece em chamada de vídeo com o ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes. Na legenda, o mandatário escreveu que mesmo apesar da internação, segue "fazendo o possível para manter os compromissos".

O quadro de saúde de Bolsonaro segue em boa evolução nesta sexta-feira (16), de acordo com boletim médico divulgado pelo Hospital Vila Nova Star. Segundo a equipe médica, o mandatário "passa bem e permanece evoluindo satisfatoriamente, com a conduta médica inalterada", mas segue sem previsão de alta hospitalar.

Pela manhã, o chefe do Executivo postou uma foto onde aparece caminhando pelos corredores do hospital Vila Nova Star, em São Paulo, conduzindo um suporte de soro. Na legenda, o mandatário afirma que "em breve estará de volta a campo" e agradece as orações de apoiadores. O ministro chefe da Casa Civil, Luiz Eduardo Ramos, também havia publicado por meio do Twitter que o chefe do Executivo já estava despachando por meio de videoconferência. A hipótese de cirurgia está quase afastada, segundo equipe médica e com isso, o mandatário não deverá se licenciar do cargo.

A caminhada realizada no hospital tem como objetivo fazer com que o intestino volte a funcionar normalmente. A dieta do presidente ainda é pastosa, mas a expectativa é de que em breve retome alimentação normal.

Bolsonaro caminhou pelo hospital acompanhado pelo assessor especial, Max Guilherme, do Batalhão de Operações Especiais do RJ.