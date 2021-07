Bolsonaro passa bem, mas segue sem previsão de alta, diz boletim

IS Ingrid Soares

(crédito: @FlavioBolsonaro/CB/D.A Press)

O quadro de saúde do presidente Jair Bolsonaro segue em boa evolução nesta sexta-feira (16), de acordo com boletim médico divulgado pelo Hospital Vila Nova Star. Segundo a equipe médica, o mandatário "passa bem e permanece evoluindo satisfatoriamente, com a conduta médica inalterada". O presidente segue sem previsão de alta hospitalar.

Mais cedo, o chefe do Executivo postou uma foto onde aparece caminhando pelos corredores do hospital Vila Nova Star, em São Paulo, conduzindo um suporte de soro. Na legenda, o mandatário afirma que "em breve estará de volta a campo" e agradece as orações de apoiadores. Ele já despacha por meio de videoconferência.

Ontem, o presidente teve a sonda nasogástrica retirada. Na data, em entrevista ao apresentador Sikêra Jr, direto do hospital, ao lado do médico Antônio Luiz de Vasconcellos Macedo, Bolsonaro relatou que "a chance de cirurgia é bastante afastada".

Também na ocasião, uma foto postada nas redes sociais pela primeira-dama, Michelle Bolsonaro, mostra o mandatário de pé, posando para uma foto ao lado de outra paciente enquanto se apoia em um suporte de sonda. Na legenda, Michelle caracterizou o marido como "custoso demais".