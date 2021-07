Bolsonaro pode receber alta neste domingo: 'seguimos progredindo'

HL Hellen Leite

(crédito: Reprodução / Planalto)



O quadro de saúde do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) evolui bem e o chefe do Executivo pode receber alta neste domingo (18/7). Ontem, Bolsonaro passou por exame de tomografia computadorizada do abdômen e o resultado evidenciou melhora do quadro de suboclusão.

Segundo o último boletim médico divulgado na noite de sexta (16/7) pelo Hospital Vila Nova Star, onde ele está internado, foi retirada a sonda nasogástrica e o presidente aceitou bem a alimentação via oral.

Ao G1, o médico Antônio Macedo, responsável pelo tratamento do presidente, disse Bolsonaro pode receber alta médica amanhã. Nas redes sociais, o presidente postou um vídeo caminhando pelos corredores do hospital. "Seguimos progredindo juntos", escreveu Bolsonaro.

- Seguimos progredindo. Bom dia a todos! pic.twitter.com/QczneqhJBT — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) July 17, 2021

Bolsonaro foi internado na madrugada do dia 14 no Hospital das Forças Armadas (HFA) com dores abdominais e uma crise de soluço persistente. Em meio aos exames aos quais está sendo submetido, a necessidade de uma cirurgia está quase descartada. Ele já passou por seis cirurgias após a facada recebida em 2018, durante a campanha eleitoral, em Juiz de Fora (MG). A última, foi realizada no dia 25 de setembro, para a retirada de um cálculo vesical.