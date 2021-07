Bolsonaro passa por tomografia no abdômen e segue evoluindo satisfatoriamente, diz boletim

IS Ingrid Soares

O quadro de saúde do presidente Jair Bolsonaro segue evoluindo satisfatoriamente, de acordo com boletim médico divulgado pelo Hospital Vila Nova Star, em São Paulo. Segundo a equipe médica, nesta tarde, o mandatário passou por exame de tomografia computadorizada do abdômen, que evidenciou melhora do quadro de suboclusão. Bolsonaro também aceitou bem o início da alimentação. Ele segue em cuidados clínicos, sem previsão de alta hospitalar.



Ao jornal O Globo, o médico-cirurgião Antonio Luiz Macedo afirmou que ele deverá ter alta em cerca de dois dias. Antes de dar entrada no hospital, Bolsonaro passou por um teste de covid, segundo informou o hospital em nota ao Correio.

Hoje, nas redes sociais, o chefe do Executivo postou uma foto onde aparece caminhando pelos corredores do hospital Vila Nova Star, em São Paulo, conduzindo um suporte de soro e cumprimentando funcionários. Na legenda, o mandatário afirma que "em breve estará de volta a campo" e agradece as orações de apoiadores. O ministro chefe da Casa Civil, Luiz Eduardo Ramos, também publicou por meio do Twitter que o chefe do Executivo já despacha por meio de videoconferência.

Mais tarde, o mandatário publicou nas redes sociais uma foto onde aparecia em chamada de vídeo com o ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes. Na legenda, o mandatário escreveu que mesmo apesar da internação, segue "fazendo o possível para manter os compromissos", acenando que não deverá se licenciar do cargo.

O presidente ainda fez publicação no Facebook defendendo o uso de spray nasal contra o vírus e se utilizou de duas reportagens: uma diz que o governo foi ironizado por apostar fichas no medicamento e outra anuncia que o produto começou a ser comercializado em Israel.

Na quinta-feira, o presidente teve a sonda nasogástrica retirada. Na data, em entrevista ao apresentador Sikêra Jr, direto do hospital, ao lado do médico Antônio Luiz de Vasconcellos Macedo, Bolsonaro relatou que "a chance de cirurgia é bastante afastada".

Na madrugada do dia 14, Bolsonaro deu entrada no Hospital das Forças Armadas (HFA) com dores abdominais e uma crise de soluço persistente. Em meio aos exames aos quais está sendo submetido, a necessidade de uma cirurgia está quase descartada. Ele já passou por seis cirurgias após a facada recebida em 2018, durante a campanha eleitoral, em Juiz de Fora (MG). A última, foi realizada no dia 25 de setembro, para a retirada de um cálculo vesical.