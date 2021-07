CPI da Covid formaliza criação de núcleos de investigação

JV Jorge Vasconcellos

(crédito: Pedro França/Agencia Senado)

O grupo majoritário da CPI da Pandemia do Senado formalizou, durante reunião realizada neste sábado (17/7), a criação de núcleos que vão cuidar dos vários casos que têm chegado ao colegiado à medida que as investigações avançam. O anúncio foi feito pelo vice-presidente da comissão, Randolfe Rodrigues (Rede-AP), em um vídeo publicado nas redes sociais. Segundo ele, um dos núcleos estará encarregado de apurar as relações entre o governo federal e intermediários em negociações para a compra de vacinas contra a covid-19.

“Fizemos hoje pela manhã uma reunião ampliada da direção da Comissão Parlamentar de Inquérito da Pandemia, para tomar algumas providências de continuidade do funcionamento da comissão nestas duas semanas de recesso. A primeira das providências: a montagem de núcleos que irão tratar de temas que estão advindo a esta comissão”, disse Randolfe.

O parlamentar conclui: “Um dos casos, por exemplo, é o das intermediárias para a aquisição de vacinas. Um outro, tratando dos negócios da empresa VTC Log e quais os interesses que estão envolvidos em torno dessa empresa. Um outro, para enfrentar a questão dos fake news e o papel dos fake news no agravamento da pandemia, dentro outros temas. Além disso, estabelecemos que, entre os dias 26 e 29, deveremos ter uma reunião de senadoras e senadores da direção da CPI com juristas, para organizarmos o lastro jurídico-constitucional necessário para o relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito da Pandemia”.