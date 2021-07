Olavo de Carvalho tem alta do hospital neste domingo

CB Correio Braziliense

O astrólogo Olavo de Carvalho, guru dos filhos do presidente Jair Bolsonaro, teve alta, neste domingo (18/7) do Instituto do Coração (Incor), em São Paulo, onde estava internado desde o último dia 8.

Carvalho foi internado no InCor após passar mal em um voo e foi diagnosticado com uma crise de angina e acabou sendo submetido a uma cirurgia no dia 13.

"O paciente deverá seguir em repouso domiciliar, sob orientação médica, aguardando conduta para continuidade do tratamento de seu quadro urológico", informou a nota do Incor.

A seguir a nota da equipe médica do Incor:

NOTA DE ALTA HOSPITALAR

PACIENTE OLAVO LUIZ PIMENTEL DE CARVALHO



O professor Olavo Luiz Pimentel de Carvalho (74) teve alta hospitalar na manhã deste domingo (18) do InCor (Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da FMUSP), onde estava internado desde o dia 8 de julho último, depois de, segundo o médico que lidera a equipe que o assiste, Prof. Dr. José Antonio Franchini Ramires, apresentar crise de angina.

Durante a internação, o paciente foi submetido a tratamento medicamentoso para compensação cardíaca, assim como à cirurgia de revisão da operação da bexiga a que ele foi submetido em maio deste ano, nos Estados Unidos. A intervenção cirúrgica realizada em caráter emergencial no InCor, em 13 de julho último, com duração de três horas e comando do Prof. Dr. Miguel Sroug, teve a finalidade de corrigir obstrução uretral consequente de quadro infeccioso recorrente no local da cirurgia anterior e aumento prostático.

O paciente deverá seguir em repouso domiciliar, sob orientação médica, aguardando conduta para continuidade do tratamento de seu quadro urológico.

