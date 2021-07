Bolsonaro sobre eleições de 2022: "Não existe terceira via, está polarizado"

IS Ingrid Soares

(crédito: Miguel Schincariol/AFP)

O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta terça-feira (20/7) que "não existe terceira via" nas eleições de 2022 e destacou a polarização entre ele e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Segundo o mandatário, os candidatos que despontam como possíveis opções para a terceira via não conseguirão atrair a população. As declarações ocorreram em entrevista à Rádio Itatiaia.

"Tem uma passagem bíblica que diz seja quente ou seja frio, não seja morno. Então terceira via, povo não engole isso aí. Não vai dar certo. Não vai agregar, não vai atrair a simpatia da população. Não existe terceira via, está polarizado", alegou.



No dia 17 de junho, durante live, o mandatário deu declarações semelhantes, afirmando não acreditar em uma terceira via para as eleições. "Tem uma passagem bíblica: "Seja frio ou seja quente. Não seja morno". Essa via do centro, no meu entender, não decola não", apontou.