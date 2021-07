Depoimento de Luís Miranda à PF é remarcado a pedido do parlamentar

RS Renato Souza

(crédito: Pedro França/Agência Senado)

O depoimento do deputado Luís Miranda à Polícia Federal, que estava previsto para esta terça-feira (20), foi remarcado para a próxima semana. O parlamentar foi quem solicitou a mudança na data, por conta de outros compromissos. Ele queria antecipar a oitiva. No entanto, por indisponibilidade na agenda do delegado, a ida dele até a corporação foi adiada.

A oitiva do parlamentar foi revelada pelo Correio, na semana passada. A Polícia Federal aprofunda as investigações sobre eventual crime de prevaricação por parte do presidente Jair Bolsonaro ao saber do esquema de corrupção montado para recebimento de propina na compra de vacinas e supostamente não ter denunciado o fato para autoridades competentes.

Na semana passada, prestou depoimento Luis Ricardo Miranda, servidor do Ministério da Saúde e irmão do parlamentar. Ele é o responsável do Ministério da Saúde por liberar a importação de imunizantes e diz ter sido pressionado para autorizar a entrada da vacina indiana Covaxin no país. O governo suspendeu a compra dos imunizantes, em decisão tomada após o esquema vir à tona.

A Polícia Federal quer saber se a versão do deputado bate com a do irmão, assim como de outras testemunhas e alvos.