Flávio Bolsonaro é vacinado contra covid-19 e ironiza: "obrigado ao negacionista"

O senador Flávio Bolsonaro (Patriota/RJ) recebeu a primeira dose do imunizante contra a covid-19 nesta quinta-feira (22/7) e ironizou, ao agradecer o próprio pai, presidente da República, Jair Bolsonaro, pela vacina recebida. "Obrigado ao negacionista Jair Bolsonaro por garantir a vacina nos braços de todos os brasileiros", publicou no Twitter, com o vídeo do momento da imunização.

Flávio recebeu a vacina da AstraZeneca/Oxford, produzida no Brasil pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), que foi aplicada pelo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, que cumpre agenda no Rio de Janeiro nesta quinta.

Ao lado de Flávio, Queiroga também diz, no vídeo, que a vacina é uma aposta do governo federal, já que o Ministério da Saúde fechou acordo de transferência tecnológica para que a Fiocruz possa produzir toda a vacina contra a covid no Brasil, sem a necessidade da importação de insumos como hoje ainda é necessário.

Na publicação, o senador Flávio ainda disse que a vacina é eficaz e "bem mais barata" que a de outros fabricantes.

Acabo de me vacinar contra a covid.

O Ministro @mqueiroga2 me vacinou com a AstraZeneca/Fiocruz, produzida no Rio de Janeiro, eficaz e bem mais barata que a de outros fabricantes.

Obrigado ao “negacionista” @jairbolsonaro por garantir a vacina nos braços de todos os brasileiros! pic.twitter.com/HA3EwIqCsV — Flavio Bolsonaro (@FlavioBolsonaro) July 22, 2021

Respondendo a publicação do senador, o ministro da Saúde deu parabéns ao presidente Jair Bolsonaro pela compra das vacinas contra a covid-19. "Até setembro, vamos ter vacinas para aplicar ao menos a 1ª dose em toda população acima dos 18 anos", ressaltou.