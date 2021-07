Artistas lançam manifesto e música pedindo o impeachment de Bolsonaro

JM Jonatas Martins*

(crédito: EVARISTO SA/AFP)

O grupo “Artistas Pelo Impeachment” entregou um abaixo-assinado ao Congresso pedindo o afastamento de Jair Bolsonaro da Presidência da República, na última quinta-feira (15/7). O manifesto é motivado pelo “descaso e a ineficiência do governo no combate à pandemia” e outras “ações anti republicanas”. O texto é assinado por mais de 200 membros da classe artística, como o escritor Ailton Krenak e a atriz Sônia Braga.



“Diversas medidas poderiam ter sido tomadas para reduzir o número de mortes, mas não foram. A estratégia seguiu direção contrária. O descaso e a negação das conquistas científicas continuam sendo incentivados. Com isto aumenta a cada dia o número de vidas humanas perdidas”, afirma a carta.

O documento ainda declara que a atual política econômica “tem levado milhões de pessoas em estado de vulnerabilidade a buscar formas de sobrevivência nas ruas, sendo expostas à pandemia de forma cruel”. De acordo com o grupo, congressistas devem discutir imediatamente o processo de impeachment por se tratar de um desejo de “grande parte da sociedade brasileira”.

Junto ao manifesto foi lançada a música “Desgoverno”, composta por Zeca Baleiro em parceria com Joãozinho Gomes. A canção, com trechos também presentes no abaixo-assinado, afirma que “se pudessem ser enfileirados, os mortos pela covid-19, apenas no Brasil, formariam um inacreditável corredor capaz de cobrir uma vez e meia a distância entre a Terra e a Lua”.

Artistas como Zélia Duncan e Camila Pitanga aparecem no clipe da música que declara: “Um homem sem juízo e sem noção não pode governar esta nação”.