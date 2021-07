Futuro chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira já articula com partidos

ST Sarah Teófilo

Indicado oficialmente pelo presidente Jair Bolsonaro ao cargo de ministro da Casa Civil, posto chave de articulação para o Palácio do Planalto, o senador Ciro Nogueira (PP-PI) já conversa com presidentes de legendas, marcando conversas. O parlamentar entrou em contato, por exemplo, com o presidente nacional do Solidariedade (legenda do Centrão), deputado federal Paulinho da Força.

Paulinho não é da base do governo. O deputado pediu, recentemente, uma frente única contra Bolsonaro em 2022. Pelas redes sociais, frequentemente critica o presidente. “Declarações de Bolsonaro não nos intimidam. Teremos eleições sim e com urna eletrônica. Vamos defender a democracia até o fim”, escreveu no último dia 9, depois de Bolsonaro colocar em dúvida a realização das eleições de 2022. Ele vem dizendo que não haverá eleição se não houver voto impresso auditável. Uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) está em discussão na Câmara.

Ciro Nogueira foi convidado por Bolsonaro na última sexta-feira (16). Ele está em viagem ao México, mas vai antecipar o retorno para a próxima segunda (26). Político com passagem nos governos petistas e de Michel Temer, o parlamentar substituirá o general Luiz Eduardo Ramos na articulação política. O próprio presidente Bolsonaro, que se elegeu dizendo que não se renderia ao Centrão, disse que Ciro irá ajudar o governo na interlocução com o Congresso.

Cenário delicado

A ida do senador à Casa Civil ocorre em um momento delicado para o governo, com queda de popularidade, desgastes diários na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid-19 e escândalos envolvendo a aquisição de vacinas.

Nesse cenário, o que se tem hoje é um governo que não consegue articular no Congresso. Um deputado do Solidariedade disse ao Correio que já se esperava movimentos por parte de Ciro. Segundo ele, o senador irá trabalhar para, ao menos, conseguir emplacar pautas positivas na Câmara. “Muito ajuda quem não atrapalha”, disse.