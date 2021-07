Bolsonaro sobre Ciro: "É pessoa que interessa ao governo pela experiência"

IS Ingrid Soares

O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta quinta-feira (22/07) que o senador Ciro Nogueira (PP-PI), que já aceitou o convite para comandar a Casa Civil do governo, é uma pessoa experiente. O mandatário destacou ainda que o parlamentar poderá melhorar a interlocução com o Congresso.

"Realmente deve acontecer na semana que vem. Está praticamente certo. Nós vamos botar um senador aqui na Casa Civil que pode manter um diálogo melhor com o parlamento brasileiro", disse em entrevista à Rádio Banda B de Curitiba.

Bolsonaro também falou da relação com Ciro, afirmando que o "conhece há muito tempo", desde a época em que também integrou o PP, e que é uma pessoa que interessa ao governo por conta de sua experiência.

"Esse é o quadro pintado agora, nenhuma mudança drástica no meu entender. Acho que melhora a interlocução com o parlamento e nós continuamos dentro da normalidade, conduzindo o destino da nação. A princípio, é ele (Ciro), conversei com ele já, ele aceitou. Está em recesso, chega em Brasília segunda-feira, converso com ele, acertamos os ponteiros e a gente toca o barco. É uma pessoa que eu conheço há muito tempo. Ele chegou em 95 na Câmara, eu cheguei em 91, e eu fui mais da metade do meu tempo de 28 anos de parlamentar, eu fui do Progressista, que é o partido que está Ciro Nogueira. Então não vamos ter problema nenhum no tocante a bem conduzirmos as questões afetas à Casa Civil", concluiu.

Bolsonaro também relatou que a recriação do Ministério do Emprego e Previdência, deverá ficar a cargo de Onyx Lorenzoni. O chefe do Executivo disse, ainda, que não haverá aumento no número de ministérios, uma vez que o Banco Central perdeu esse status.

Ontem, o mandatário anunciou uma "pequena reforma ministerial". "Estamos trabalhando, inclusive, uma pequena mudança ministerial, que deve ocorrer na segunda-feira, para ser mais preciso, e para a gente continuar aqui administrando o Brasil. Temos uma enorme responsabilidade, sabia que o trabalho não ia ser fácil, mas realmente é muito difícil. Não recomendo essa cadeira para os meus amigos", afirmou na data.



Atualmente sob o comando de Luiz Eduardo Ramos, a Casa Civil passará para o senador Ciro Nogueira (PP-PI). Já Luiz Eduardo Ramos, seguirá para a Secretaria-Geral da Presidência.

Nomeação prepara filiação do presidente ao PP

Ciro Nogueira é um dos expoentes da ala do Centrão e atualmente preside o Progressistas (PP). A ida dele para a Casa Civil vai preparar o caminho para a filiação de Bolsonaro, atualmente sem partido, no PP. Além disso, aliados acreditam que Nogueira pode ajudar na interlocução de Bolsonaro com o Centrão em um momento de fragilidade com o Congresso.