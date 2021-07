Entidades criticam reunião de direita extremista com presidente e apoiadores

CB Correio Braziliense

Beatrix e o marido encontraram-se com o presidente fora da agenda. Ela esteve, na semana passada, com Bia Kicis e Eduardo Bolsonaro - (crédito: Instagram/Reprodução)

A Confederação Israelita do Brasil (Conib) disse, ontem, lamentar a recepção dada por Jair Bolsonaro à deputada Beatrix von Storch, do partido alemão Alternativa para a Alemanha (AfD), e ao marido dela, em Brasília. Pelo Instagram da parlamentar, Bolsonaro aparece em foto abraçado aos dois, no Palácio do Planalto. O encontro, na semana passada, não estava previsto na agenda oficial.

Segundo a Conib, trata-se de partido extremista, xenófobo, cujos líderes minimizam as atrocidades nazistas e o Holocausto. “O Brasil é um país diverso, pluralista, que tem tradição de acolhimento a imigrantes. A Conib defende e busca representar a tolerância, a diversidade e a pluralidade que definem a nossa comunidade, valores estranhos a esse partido xenófobo e extremista”, completa o texto. Na Alemanha, Beatrix — neta de Johann Ludwig “Lutz” Graf Schwerin von Krosigk, ministro das Finanças de Adolf Hitler — é investigada pelo serviço de inteligência, acusada de propagar ideias neonazistas, xenófobas e extremistas.

Já o Instituto Brasil-Israel em nota, além de criticar, ironizou o encontro: “Ao contrário de uma união dos conservadores do mundo para defender os valores cristãos e a família, como sugeriu Bia Kicis, esses encontros estão mais para união de políticos de extrema-direita irrelevantes no cenário global. Um abraço de náufragos”, publicou.

A página Judeus Pela Democracia no Twitter também protestou: “Pela terceira vez em dias, a vice-presidente do partido extrema-direita alemão aparece com governistas brasileiros: presidente da CCJ (deputada Bia Kicis, PSL-DF), filho do presidente (deputado Eduardo Bolsonaro, psl-sp) e, agora, o presidente do Brasil posam sorrindo e citando semelhanças com o partido xenófobo alemão. Sem rodeios: nazistas”.

Ataque à imprensa

Na foto publicada nas redes sociais, Beatrix atacou a imprensa — “em contraste com o que a grande mídia retratou, ele é humilde, bem-humorado e amigável nas relações pessoais. O presidente é sem dúvida um homem marcado por profundas convicções, pela sua fé cristã e pelo seu profundo amor pela pátria” — e destacou: “Gostaria de agradecer ao presidente brasileiro a amistosa recepção e estou impressionada com sua clara compreensão dos problemas da Europa e dos desafios políticos de nosso tempo”.

No Instagram pessoal, Beatrix postou fotos apoiando a reeleição do ex-presidente Donald Trump ao usar suvenires da campanha e ao lado de Steve Bannon, maior ideólogo da extrema-direita atualmente.