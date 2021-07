Mayra Pinheiro pede indenização de R$ 100 mil a presidente da CPI, Omar Aziz

ST Sarah Teófilo

A secretária de Gestão do Trabalho e Educação do Ministério da Saúde, Mayra Pinheiro, conhecida como "Capitã Cloroquina", protocolou no Tribunal de Justiça do Distrito Federal na última segunda-feira (26/7) um pedido de indenização de R$ 100 mil por danos morais contra o presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da covid-19, Omar Aziz (PSD-AM).

O pedido é, segundo a advogada Rafaela Pinheiro Barbosa, motivado pelo fato de Aziz ter se referido à secretária de uma forma depreciativa em entrevistas, chamando-a de desqualificada e pedindo a sua demissão do Ministério da Saúde. O pedido também se refere ao fato de ter ocorrido vazamento do e-mail de Mayra Pinheiro, que teve o sigilo quebrado após determinação da CPI.

Na semana passada, foi divulgado um vídeo, que estava no e-mail da 'Capitã Cloroquina', no qual ela conversa com um colega e pede o envio de perguntas durante a oitiva na CPI para que ela as repassasse a um grupo de senadores que, segundo ela, 'jogavam' do seu lado.

“A gente tem um grupo que nos apoia, que reconhece o nosso trabalho, e esse grupo precisa fazer perguntas, no direito que eles têm de interrogarem o depoente, que nos ajudem no nosso discurso. Então, que perguntas eu posso dar para esses senadores fazerem a mim, entendeu? Eles chutam para eu fazer o gol”, diz ela, no vídeo. O presidente Omar Aziz chamou a ação de ilegal.

No pedido, a defesa de Mayra também solicita que a Polícia Federal apure o vazamento dos e-mails e de dados. O Supremo Tribunal Federal (STF) foi acionado sobre a questão, e o ministro Ricardo Lewandowski deu cinco dias para que Aziz se manifeste.