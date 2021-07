Governo apaga publicação com homem armado para comemorar Dia do Agricultor

ST Sarah Teófilo

(crédito: Reprodução / Redes Sociais)

A Secretaria Especial de Comunicação Social (Secom) da Presidência da República apagou uma publicação feita no Twitter com a imagem de um homem armado, usada para comemorar o Dia do Agricultor. "Hoje homenageamos os agricultores brasileiros, trabalhadores que não pararam durante a crise da covid-19 e garantiram a comida na mesa de milhões de pessoas no Brasil e ao redor do mundo", dizia a publicação.

A imagem gerou muitas críticas nas redes sociais, com pessoas apontando desrespeito com os profissionais e dizendo que a imagem certa seria de uma pessoa com uma enxada.

A Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (Contag) publicou uma nota repudiando a postura do governo federal. "Nesse Dia do Agricultor, celebrado em 28 de julho, a melhor homenagem que os agricultores e agricultoras familiares esperam é reconhecimento ao seu importante papel na produção de alimentos e no desenvolvimento do país. Em vez disso, recebemos do governo federal uma 'homenagem' totalmente desrespeitosa, com a imagem de uma pessoa no campo segurando uma espingarda", escreveram.

O Sindicato Nacional dos Peritos Federais Agrários (SindPFA) também emitiu uma nota de repúdio dizendo que a imagem usada pela Secom é vendida em bancos de imagem com a descrição de que se trata de “silhueta de caçador carregando espingarda no ombro e observando”.

"A manifestação é uma demonstração indigna de quem tomou o lado do escravagista, do jagunço, do capitão do mato, do grileiro e do desmatador, que ignora a realidade de um país que ainda não se reconciliou com seu passado, marcado pela destinação da terra a endinheirados, marginalizando a população. É mais uma prova do desprezo sistemático por políticas afirmativas como a reforma agrária, não obstante os sérios problemas ainda enfrentados na democratização do acesso à terra, na preservação de recursos naturais e de trabalho escravo", pontuou.