Bolsonaro diz não ter provas sobre fraude nas eleições, apenas indícios

AF Augusto Fernandes

(crédito: Alan Santos/PR)

O presidente Jair Bolsonaro promoveu uma cerimônia, na noite desta quinta-feira (29/7), na qual prometeu apresentar as provas de que as eleições de 2018 foram fraudadas. Contudo, durante o evento, ele comentou que “não tem como se comprovar que as eleições não foram ou foram fraudadas”.

O presidente afirmou, apenas, ter “vários indícios de irregularidades” ainda em “fase de aprofundamento”. “O crime só se desvenda com vários indícios, e eu vou apresentar vários aqui”, comentou Bolsonaro.

“Alguns em fase de análise, outros extraídos da própria imprensa brasileira e outros também de pessoas que no dia das eleições foram votar e o nome do seu candidato não apareceu na tela. Por incrível que pareça as reclamações só tinham uma mão, queriam votar no 17 e aparecia nulo ou automaticamente o 13. Quem queria votar no 13 não aparecia 17 e nem nulo. Então, são indícios e mais indícios”, acrescentou.

Durante o evento, o presidente mostrou vídeos publicados na internet de eleitores reclamando que a urna não registrava corretamente os votos e também de um desenvolvedor de sistemas simulando uma urna eletrônica virtual, na qual ele programava o aparelho para fraudar votos a favor de um candidato fictício.

Também foram apresentadas reportagens jornalísticas de 2008 e 2012 sobre denúncias de irregularidade nas eleições municipais de Caxias (RS).

Voto auditável

Bolsonaro defendeu a implementação de um voto auditável a partir do ano que vem, por afirmar que a urna eletrônica, por si só, não é segura o suficiente para registrar os votos. “Os que me acusam de não apresentar provas, eu devolvo a acusação. Apresente provas de que não é fraudável”, rebateu Bolsonaro.

Ele criticou quem é contra a implementação de um sistema externo à urna eletrônica para que os eleitores possam conferir se a urna registrou o seu voto corretamente. E dirigiu-se, em especial, ao presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Luís Roberto Barroso. “Por que o presidente do TSE quer manter a suspeição sobre as eleições? Quem ele é?”, questionou Bolsonaro.

“Por que ele teme tanto o voto democrático? Por que não quer eleições democráticas? Por que não quer que possamos contar fisicamente? Mentem, senhor Barroso, quem diz que é retrocesso, que é a volta do voto em papel. É fake news. O senhor deveria ser o primeiro a ter humildade, a falar em democracia, em transparência”, reclamou o presidente.

Votação limpa

Bolsonaro comentou que aceitará ser derrotado nas eleições do ano que vem, desde que o sistema eleitoral seja modificado. “Ganhe quem ganhar ano que vem, mas vamos atender a vontade popular. Se as escolhas forem erradas, que se pague. Mas se for na suspeição, o preço vai ser mais caro ainda. Ganhe quem for, mas de forma democrática, com voto democrático, com urnas confiáveis, é isso que precisamos no Brasil”, disse.

Ele reclamou da “interferência” de Barroso no Congresso Nacional, que discute uma proposta de emenda à Constituição (PEC) para adotar o voto impresso no ano que vem. Segundo Bolsonaro, o ministro teria induzido líderes de partido com representação na comissão especial da Câmara que discute o tema a trocar os parlamentares do colegiado para impedir a aprovação da PEC.

“Por que a ferocidade do presidente do TSE em não querer discutir, em não querer falar sobre uma contagem pública de votos ou sobre uma forma de auditá-los? Não vamos nos prender à vontade de um homem apenas, que interfere no Poder Legislativo. O que está em jogo é mais que nossa vida, é nossa liberdade. Não podemos aceitar na mão grande, no poder da força de alguns, alguém assumir o timão desse país e levá-lo para o caos”, ponderou o presidente.