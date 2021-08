Na PF, Luis Miranda disse que Pazuello relatou pressão de Arthur Lira

ST Sarah Teófilo RS Renato Souza

(crédito: Wilson Dias/Agência Brasil)

O deputado Luis Miranda (DEM-DF) relatou à Polícia Federal que o ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello disse ter sofrido pressão do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), para liberação de recursos. De acordo com o depoimento, Lira teria afirmado que poderia retirar o militar da cadeira de ministro.



Miranda sustentou ter avisado a Pazuello que estava "tendo sacanagem" no Ministério da Saúde, e que ele precisava cuidar disso. As declarações à PF foram reveladas pelo jornal O Globo, e confirmadas pelo Correio junto a fontes envolvidas na investigação. “Deputado, posso falar a verdade? Eu passei seis horas andando de helicóptero com ele (Bolsonaro) e consegui 10 minutos de atenção dele. Eu não consigo. Eu tenho coisas pra resolver com ele e, porra, no final do ano eu levei uma pressão tão grande que eu não sei exatamente como resolver. Uma pressão... um cara”, teria dito o general Pazuello ao parlamentar.

Miranda teria, então, questionado a qual cara ele se referia, momento em que ouviu o nome do atual presidente da Câmara. “O Arthur Lira, porra. O Arthur Lira colocou o dedo na minha cara e disse: ‘Eu vou te tirar dessa cadeira’. Porque eu não quis liberar a grana pra listinha que ele me deu dos municípios que ele queria que recebesse. Ele bota o dedo na minha cara", teria dito Pazuello.

O Globo reproduziu parte do vídeo com o depoimento de Miranda. Procurado pela reportagem, Arthur Lira não quis se manifestar.