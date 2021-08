"Não há problema em mudar de opinião", diz Ciro em posse na Casa Civil

AF Augusto Fernandes

(crédito: Marcos Corrêa/PR)

O senador Ciro Nogueira (PP-PI) tomou posse como ministro da Casa Civil nesta quarta-feira (4/8), em uma cerimônia realizada no Palácio do Planalto. Durante o seu discurso, ele rebateu as críticas que tem sofrido pelo fato de, no passado, ter sido defensor dos ex-presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff, ambos do PT, e também por já ter dito que o presidente Jair Bolsonaro “tem um caráter fascista” e é “muito preconceituoso”.

“Não há problema em mudar de opinião. Mudar de opinião não é contradição desde que seja para melhor”, afirmou Ciro. Em novembro de 2017, durante entrevista à TV Meio Norte, Ciro disse que Lula foi “o melhor presidente da história desse país” e reclamou do caráter armamentista de Bolsonaro.

“É muito fácil você ir para a televisão e dizer que vai matar bandido, é muito fácil, mas isso não é para um presidente da República. O presidente da República é uma pessoa que vai cuidar de gerar emprego e renda, que vai cuidar da saúde, vai cuidar da infraestrutura, do saneamento. Eu conheço o Bolsonaro. Ele não tem essa capacidade de fazer isso”, ponderou à época.

Pacificação



Durante a solenidade de posse, o ministro disse também que quer ser um “amortecedor” dentro do governo, a fim de que ele amenize o relacionamento entre Executivo e Legislativo.

“Nesse momento de tantas trepidações, quero contribuir tal aquele equipamento que pode estabilizar, diminuir tensões, ajudar para que essa viagem seja mais serena, estável e confortável para todos. O meu nome é temperança e o sobrenome tem que ser equilíbrio”, declarou Ciro.

O ministro ainda comentou que seria mais fácil ter recusado o convite de Bolsonaro para chefiar a Casa Civil, mas que se tivesse feito isso, teria tomado uma decisão equivocada. “Não teria sido mais certo, com certeza. Tive a honra de aceitar o convite para assumir a Casa Civil nesse momento incerto em que nosso país vive porque isto é o mais certo. Nós vamos ajudar o Brasil a dar sinais certos para onde estamos indo”, destacou.

“Presidente, todos sabemos o quanto é difícil, mas tenho certeza que, sob sua liderança, vamos fazer o que é certo. Muito que já está sendo feito é o certo, e no momento certo haverá a compreensão cada vez mais correta por parte dos brasileiros de tudo o que o governo está fazendo atualmente. Ao final, a história irá mostrar que o certo sempre será o certo, o certo será reconhecido, será aclamado”, completou Ciro.