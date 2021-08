Bolsonaro sobre posse de Ciro: "Queremos aprofundar relação com o parlamento"

IS Ingrid Soares

(crédito: Reprodução/Twitter)

Durante solenidade de posse do novo ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira (PP-PI), nesta quarta-feira (4/8), o presidente Jair Bolsonaro afirmou que sua chegada demonstra que o governo federal "deseja cada vez mais aprofundar relações com o parlamento".

"A chegada do Ciro é demonstrativo por parte do governo que queremos cada vez mais aprofundar relação com o parlamento. Não é a primeira vez que falo que o Executivo e Legislativo são um só Poder. Quase tudo que venhamos a decidir por aqui passa pelo parlamento e temos hoje convivência extremamente pacifica, salvo alguns 'senões'. Faz parte da política", apontou.

Por fim, o chefe do Executivo agradeceu o senador. "Ciro, muito obrigado por ter aceitado esse convite. Tenha a certeza de que o Brasil como um todo vai ganhar com sua presença, bem nos articulando com o parlamento brasileiro".

O evento ocorreu no Palácio do Planalto com a presença de vários políticos, como o vice-presidente Hamilton Mourão, o ex-ministro da Casa Civil, Luiz Eduardo Ramos, a ministra da Secretaria do Governo, Flávia Arruda, os presidentes da Câmara e do Senado, Arthur Lira e Rodrigo Pacheco, respectivamente, o general Augusto Heleno, o ministro da Economia, Paulo Guedes, o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, e a primeira-dama, Michelle Bolsonaro.

Ciro aceitou o convite do mandatário no último dia 27. O anúncio foi feito por meio das redes sociais, após reunião com o mandatário no Palácio do Planalto. Ainda segundo o presidente, a presença do senador Ciro Nogueira na Casa Civil poderá melhorar a articulação com o Congresso.

Bolsonaro tem usado um amplo repertório de desculpas para justificar a maior proximidade com o Centrão. Ele disse também que, caso não obtenha o apoio, não conseguirá aprovar uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que pretende enviar ao Congresso para reajuste do Bolsa Família. No último dia 23, em aceno ao próprio eleitorado, o presidente justificou que a aproximação com o bloco é necessária por conta da "governabilidade". Ele destacou ainda ser "obrigado" a formar a coalizão e que, "com apenas 150 deputados, não iria a lugar nenhum".