Bolsonaro diz ter "convicção" de que Barros "se sairá bem" em CPI

IS Ingrid Soares

(crédito: Alan Santos/ PR )

O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta quinta-feira (12/8) ter convicção de que o deputado federal Ricardo Barros (PP-PR), líder do governo na Câmara, se sairá bem no depoimento à Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da covid-19 no Senado. Declaração foi feita durante entrevista à rádio Jovem Pan Maringá (PR).

"Vamos ver o que acontece hoje. Não digo que tenho certeza, mas tenho convicção, pelo que conheço do Ricardo Barros, que, nesse caso específico da vacina, onde a CPI me acusa de corrupção sem eu ter comprado uma dose, sem ter pago um real, eu acho que ele vai se sair bem lá", apontou.

"Hoje vai chegar o dia, também estou ansioso por isso, ele na CPI, que é um deputado experiente, ir lá explicar o que aconteceu e ponto final", concluiu.



Barros entrou na mira da CPI após o deputado federal Luis Miranda (DEM-DF) o apontar como responsável por um esquema ilícito no ministério. O parlamentar disse em oitiva que relatou a Bolsonaro as suspeitas de irregularidades em torno das negociações do imunizante da Bharat Biotec. O presidente teria dito que se tratava de um “rolo” do líder do governo na Câmara.