Bolsonaro cobra que governadores zerem ICMS do gás de cozinha

IS Ingrid Soares

(crédito: Alan Santos/PR)

O presidente Jair Bolsonaro cobrou, nesta sexta-feira (13/8) que governadores zerem o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) do gás de cozinha. A declaração ocorreu durante cerimônia de entrega de residenciais no Cariri, Ceará.

"Já estamos buscando uma maneira de suavizar o impacto danoso que vem da inflação. Dizer que sabemos muito bem que o gás de cozinha está caro, na ordem de R$ 130. Mas dizer a vocês que nós entregamos na origem um botijão de 13kg por R$ 45. E eu determinei que desde abril não existe mais imposto federal no gás de cozinha. O preço do gás sai de R$ 45 para R$ 130 baseado em três fatores: o frete, a margem de lucro de quem vende e o ICMS do governador do estado. Se pensassem em vocês e nos mais humildes, fariam o que eu fiz no imposto federal. É só zerar o ICMS do gás de cozinha. Seria um grande gesto, mas parece que para muitos governadores isso não interessa, interessa apenas a demagogia", atacou.

O chefe do Executivo também culpou governadores pela inflação, por terem adotado medidas restritivas em meio à pandemia da covid-19 na tentativa de diminuir o número de casos da doença. O presidente chamou as decisões de lockdown de "ato criminoso" e atacou o governador local, Camilo Santana (PT).



"Aquela política que governadores adotaram com esse "fique em casa que a economia a gente vê depois", a conta está chegando", concluiu.