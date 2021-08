Doria nomeará Rodrigo Maia para cargo no governo de São Paulo

IS Ingrid Soares

(crédito: Reprodução/ Governo de SP)

O governador de São Paulo, João Doria confirmou na manhã desta quinta-feira (19/8) que o deputado federal Rodrigo Maia será nomeado nesta sexta-feira (20/08) como Secretário de Projetos e Ações Estratégicas do Governo de São Paulo. Segundo a assessoria, o ex-presidente da Câmara dos Deputados será responsável por agilizar os projetos de desestatização, acelerando as parcerias público-privadas e as concessões em andamento.



"A experiência do Rodrigo Maia à frente da Câmara fortaleceu nele a capacidade de dialogar com governos, sociedade civil e setor produtivo, com eficiência e credibilidade. Todas as reformas que passaram sob sua liderança só foram possíveis por causa do diálogo, do senso de urgência e do olhar estratégico de quem sabe o que é verdadeiramente importante para o país", diz Doria em trecho da nota divulgada.

Rodrigo Maia tem 51 anos e está em seu sexto mandato como deputado federal. No dia 14 de junho, ele foi expulso do DEM, após se desentender com o presidente do partido, ACM Neto. Maia já estava insatisfeito na legenda e chegou a pedir a desfiliação do partido ao TSE, alegando que sofria grave discriminação e que a legenda mudou de posicionamento político, aliando-se ao presidente Jair Bolsonaro . Ele vinha trocando farpas com o presidente do DEM e prefeito de Salvador, ACM Neto desde a eleição para a presidência da Câmara dos Deputados, em fevereiro.