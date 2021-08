FUNDO ELEITORAL

Bolsonaro vetará fundo eleitoral que prevê aumento para R$ 5,7 bilhões No entanto, parte do valor deverá ser recuperado por meio de projeto que mandatário enviará ao Congresso. Na última terça-feira (17), presidente apontou que valor ficaria em menos de R$ 3 bilhões; líder do governo no Senado, Eduardo Gomes, disse, contudo, que fundo ficará entre R$ 3 bilhões e R$ 3,5 bilhões