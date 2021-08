Em nota, STF repudia pedido de impeachment e diz aguardar de forma republicana decisão do Senado

IS Ingrid Soares

O Supremo Tribunal Federal (STF) divulgou nesta sexta-feira (20/08) uma nota de repúdio após o presidente Jair Bolsonaro ter protocolado no Senado um pedido de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes. O mandatário já relatou que também entrará com o pedido contra o ministro Luís Roberto Barroso. Segundo a Corte, as críticas contra o inquérito de fake news ao qual Bolsonaro foi incluso, assim como os ataques a autoridades já foram decididas pelo plenário da Casa e deveriam ser rebatidos nos meios processuais cabíveis.

"Neste momento em que as instituições brasileiras buscam meios para manter a higidez da democracia, repudia o ato do Excelentíssimo Senhor Presidente da República, de oferecer denúncia contra um de seus integrantes por conta de decisões em inquérito chancelado pelo Plenário da Corte. O Estado Democrático de Direito não tolera que um magistrado seja acusado por suas decisões, uma vez que devem ser

questionadas nas vias recursais próprias, obedecido o devido processo legal".

"O STF, ao mesmo tempo em que manifesta total confiança na independência e imparcialidade do Ministro Alexandre de Moraes, aguardará de forma republicana a deliberação do Senado Federal", concluiu.

No documento ao qual deu entrada o processo de impeachment de Moraes, Bolsonaro citou ter sido incluso no inquérito das fake news e afirmou que, como presidente, tem sido alvo de críticas.



"Entendo que os membros do Poderes devam participar ativamente do debate político e tolerar críticas, ainda que duras e incômodas. Eu, como presidente da República, sou diariamente ofendido nas redes sociais, sofro ameaças à minha integridade física o tempo todo e, como regra, tolero esses abusos por compreender que minha posição, como agente político central do Estado brasileiro, está sujeita a tais intempéries", apontou.



"Da mesma forma, os membros dos demais poderes, inclusive dos tribunais superiores, devem "submeter-se ao escrutínio público e ao debate político", justificou.

O presidente destacou também que "o judiciário brasileiro, com fundamento nos princípios constitucionais, tem ocupado um verdadeiro espaço político no cotidiano do país" e caracterizou que o Judiciário se tornou um "ator político".

Bolsonaro alegou, por fim, "ter plena convicção de que não praticou nenhum delito". "Não violei lei, muito menos atentei contra a Constituição Federal. Na verdade, exerci meu direito fundamental de liberdade de pensamento, que é perfeitamente compatível com o cargo de Presidente da República e com o debate político", concluiu.



De acordo com a Secretaria-Geral do Senado, o pedido segue alguns caminhos até chegar às mãos do presidente do Senado. O documento será numerado e despachado à advocacia da Casa, que apontará se o pedido é constitucional e se obedece ao regimento. Por fim, será enviado a Pacheco, que decidirá pelo arquivamento ou prosseguimento da denúncia.