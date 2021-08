Em SP, Bolsonaro diz que entrará "nos próximos dias" com pedido de impeachment contra Barroso

IS Ingrid Soares

(crédito: ANDRE BORGES)

O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta sexta-feira (20/08) que entrará com um pedido de impeachment contra o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e ministro do Supremo tribunal Federal (STF), Luís Roberto Barroso. Desde a semana passada, o mandatário tem dito que pediria o imepdimento tanto do ministro Alexandre de Moraes, quanto de Barroso. No entanto, hoje foi protocolado apenas o de Moraes.

"Não precisa um pedido atrás do outro. Não é fácil fazer um pedido, tem que ter muito equilíbrio, tem que buscar materialidade, tem que estudar bastante. Não pode apresentar por apresentar. Então priorizamos esse pedido do Alexandre de Moraes e, nos próximos dias, intimaremos o segundo pedido. Eu espero que o Senado processe isso, afinal de contas, está embasado no artigo 52 da nossa Constituição", disse a jornalistas em Iporanga, Vale do Ribeira (SP), onde visita a família.



Em nota, o Supremo emitiu uma nota de repúdio ao pedido de Bolsonaro contra Moraes. Segundo a Corte, as críticas contra o inquérito de fake news ao qual Bolsonaro foi incluso, assim como os ataques a autoridades já foram decididas pelo plenário da Casa e deveriam ser rebatidos nos meios processuais cabíveis.

"O STF, ao mesmo tempo em que manifesta total confiança na independência e imparcialidade do Ministro Alexandre de Moraes, aguardará de forma republicana a deliberação do Senado Federal", concluiu a nota.