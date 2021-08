Doria: "Nós enfrentamos a milícia bolsonarista diariamente"

CB Correio Braziliense

O governador de São Paulo, João Doria, subiu o tom na noite desta segunda-feira (23/8) contra o presidente Jair Bolsonaro. Em entrevista ao programa Roda Viva, da TV Cultura, Doria fez críticas à falta de diálogo do presidente com os demais governadores, o que se torna ainda mais grave num momento de pandemia. "Não espero nada, nem sequer um encontro (entre governadores e Bolsonaro). Não haverá encontro. Bolsonaro não gosta do diálogo. (...) É um autoritário, além de ser um negacionista, e a meu ver, é um psicopata, um homem doente", afirmou Doria.

Reunidos em Brasília, nesta segunda-feira, durante o IX Fórum Nacional dos Governadores, 25 representantes de unidades federativas brasileiras defenderam a união entre os Poderes e a democracia, em repúdio aos ataques cada vez mais ferozes do presidente Jair Bolsonaro contra as instituições.

"Nós enfrentamos a milícia bolsonarista diariamente. Para cada notícia boa que divulgamos, tem milhares de 'bolsominions', bolsonaristas, fake news, robôs, que agem contra nós", completou o governador de São Paulo.