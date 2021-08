Reforma do Imposto de Renda será adiada na Câmara, diz Lira

CN Cristiane Noberto

(crédito: Cleia Viana/Camara dos Deputados)

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), afirmou que não irá votar a reforma do Imposto de Renda nesta semana. Em evento da XP Investimentos nesta terça-feira (24/8), o parlamentar disse que irá organizar estratégias para melhor apreciar a matéria no Congresso. De acordo o deputado, serão estudadas formas de aumentar a faixa de isenção, neutralizar e simplificar a cobrança do imposto.



Além do IR, Lira também comentou que a Casa não irá romper o teto de gastos com o Auxílio Brasil e que a proposta já estava no Orçamento. “Uma coisa que é clara e todos sabem: a inflação e o preço das commodities não estão fáceis. Com um salário mínimo, você não consegue fazer uma feira decente na sua casa, isso pressiona principalmente os mais pobres. É um assunto muito delicado e está dentro do Orçamento. Agora, é preciso fazer desoneração, desindexação e reforma tributária para que haja maiores possibilidades”, afirma.

O deputado ainda disse que a PEC dos precatórios não será votada antes da apreciação do Orçamento, a ser entregue ao Congresso até o próximo dia 31. “Eu entendo que o governo tem que mandar o Orçamento respeitando as decisões judiciais. Agora, temos até o final do ano para modificar e votar outras matérias que permitam o ajuste das matérias”, pontuou.

