Aras diz que analisará relatório da CPI em 30 dias e que respeitará leis

AF Augusto Fernandes

(crédito: Jefferson Rudy/Agência Senado)

O procurador-geral da República, Augusto Aras, se comprometeu em se posicionar sobre o relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da covid-19 em até 30 dias, assim que receber o texto a ser elaborado pelo senador Renan Calheiros (MDB-AL).

Na sabatina à Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado, nesta terça-feira (24/8), em função da sua indicação para exercer um novo mandato à frente da Procuradoria-Geral da República (PGR), Aras disse que vai “cumprir a Constituição e as leis do país” ao analisar o parecer.

O procurador evitou tecer comentários sobre os trabalhos da CPI e destacou que a PGR conta com o Gabinete Integrado de Acompanhamento ao Coronavírus (Giac), que o auxiliará a decidir sobre o futuro relatório do colegiado.

“O Giac tem fornecido todos os elementos que dispõe à CPI da Covid, exatamente para que a CPI da Covid tenha aquelas informações já coletadas pelo Ministério Público. Muito há por se fazer, mas certamente que o procurador-geral da República tem a equipe do Giac que acompanha diariamente os debates da CPI, coleta dados e analisa a cada reunião da CPI os depoimentos coligidos”, observou.

“Tenham a certeza de que o procurador-geral da República, qualquer que seja ele, à época do recebimento desse relatório, já terá uma equipe estudando todos os elementos que foram coligidos. E, assim, será muito mais fácil, em 30 dias, examinar as milhares e milhares e milhares de páginas que hoje já compõem a CPI”, acrescentou Aras.