PF prende hackers por suspeita de invasão ao site do TSE

A Polícia Federal cumpriu, nesta terça-feira (24/8), mandados de busca e prisão em São Paulo relacionados à associação criminosa que, em junho deste ano, tentou promover ataque hacker ao site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Segundo a PF, foram cumpridos, ao todo, cinco mandados de busca e apreensão, um mandado de prisão preventiva e dois mandados de prisão temporária, em São Paulo e Araçatuba.

“As ordens judiciais foram expedidas pelo Juízo da 10ª Vara da Justiça Federal no Distrito Federal, após representação efetuada pela Polícia Federal no bojo das investigações”, informou o órgão.

Ainda de acordo com a PF, com um dos investigados foram encontrados mais de R$ 22 mil em espécie, uma arma de fogo ilegal, documentos e mídia eletrônica de interesse da investigação.

Os suspeitos vão responder, conforme o grau de culpa, pelos crimes de de invasão de dispositivo informático e de associação criminosa, ambos previstos no Código Penal.

As buscas fazem parte da Operação Script Kiddie, cujo inquérito policial foi solicitado pelo presidente do TSE, o ministro Luís Roberto Barroso, após a Corte detectar ação cibernética ilícita no mesmo dia em que foi praticada.

As investigações apontam que um grupo de hackers brasileiros tentou invadir o site do TSE em 1º/6/2021. A conduta é chamada de defacement em ambiente digital, ato semelhante à pichação de muros e paredes. Contudo, a PF informa que “não foram identificados quaisquer elementos que possam ter prejudicado a segurança do sistema eleitoral”.

