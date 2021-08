Vereador de BH propaga racismo religioso ao atacar Lula nas redes sociais

Ed Estado de Minas

O vereador de Belo Horizonte Ciro Pereira (PTB) publicou, nesta terça-feira (24/08), nas redes sociais, um post que propaga racismo religioso.



''Engana-se quem pensa que não existe uma guerra espiritual acontecendo. Lula busca as forças ocultas africanas, foi ungido e benzido por várias entidades. Para ele vale tudo, sede de poder. A guerra começou e eu luto pela minha família e pelo futuro da minha pátria'', disse Pereira em sua conta no Instagram.

Acompanhada da mensagem, o parlamentar publicou uma foto do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva em um encontro com Movimentos Sociais e Culturais em Fortaleza (CE) no último sábado.

A fala preconceituosa logo repercutiu na Câmara Municipal. ''Racismo religioso é o que a gente vê dos bolsonaristas na Câmara. O vereador Ciro declarou guerra às religiões de matriz africana. Grotesco'', disse a vereadora Iza Lourença (Psol).



''Todo repúdio ao ódio deles contra o nosso povo. Viva as culturas de matriz africana! Racistas não passarão'', continuou a parlamentar.

A vereadora Macaé Evaristo (PT) também usou as redes sociais para repudiar a fala do colega de Legislativo. ''Basta de racismo religioso. Ser abençoado por pastor pode e por mãe de santo não pode, Ciro? Defendo a laicidade do estado. Religião cada um tem a sua e a gente respeita,'' disse.

O crime de racismo, previsto na Lei 7.716/1989, implica os crimes resultantes de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia e religião.