Sérgio Reis e empresário prestaram depoimento à PF nesta quarta-feira

O cantor e ex-deputado Sérgio Reis e o presidente da Associação Brasileira dos Produtores de Soja (Aprosoja), Antonio Gilvan, prestaram depoimento à Polícia Federal nesta quarta-feira (25/8). A investigação apura supostas ameaças ao Supremo Tribunal Federal (STF), após vídeos e áudios viralizarem nas redes sociais.

Ambos foram ouvidos por videoconferência. No entanto, o empresário Gilvan chegou a se deslocar até Brasília, pois queria depor presencialmente. A solicitação não foi atendida por conta das medidas sanitárias relacionadas à pandemia de covid-19.

Em um vídeo compartilhado na internet, Antonio Gilvan convoca caminhoneiros a Brasília, e fala em depor os magistrados da mais alta corte do país. Ele foi ouvido por cerca de duas horas. Sérgio Reis prestou depoimento pela manhã. O cantor virou alvo da investigação após divulgar um polêmico vídeo em que aparece convocando caminhoneiros para realizarem paralisações em todo o Brasil para pressionar o Supremo, dias antes do feriado de 7 de Setembro.

Ataques

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes autorizou mandados de busca e apreensão, atendendo a um pedido da subprocuradora Lindôra Araújo, da Procuradoria-Geral da República (PGR), na semana passada. Políticos, cantores, blogueiros e empresários estiveram na mira da Polícia Federal.

A corporação fez uma busca na casa do cantor Sérgio Reis na mesma operação em que foram cumpridos os mandados de busca no gabinete e na casa do deputado Otoni de Paula (PSC-RJ). Os dois fazem parte de um grupo de dez pessoas investigadas por declarações antidemocráticas. Todos devem cumprir uma ordem de restrição e permanecer afastados da Praça dos Três Poderes em um raio mínimo de 1 km. A única exceção é no caso do deputado Otoni de Paula para atividades ligadas ao mandato.

Postagens e vídeos publicados nas redes sociais nos últimos dias demonstram que os alvos da operação incitam a população para praticar atos criminosos e violentos às vésperas do feriado de 7 de Setembro.